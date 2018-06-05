Muratpaşa’dan hokey turnuvası

Muratpaşa Belediyesi, 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda Yaza Merhaba Hokey Turnuvası’ düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi’nin geçen yıl 75’inci Yıl Spor Tesisi ve Çağlayan Spor Kompleksi’nde başladığı hokey kurslarıyla Antalya’da çocuklar ve gençler, yepyeni bir sporla tanıştı. Hokey kursları, 18 Haziran’da başlayacak yaz dönemi spor okullarında pazartesiden perşembeye Naim Süleymanoğlu ve Güzeloba Ortaokul spor salonlarında devam edecek.

150 öğrencinin katıldığı turnuvada Leyla Kahraman Sevim Ertenü Ortaokulu birinci olurken, ikinci İrfan İlk Ortaokulu, üçüncü ise Ermenek Ortaokulu oldu.