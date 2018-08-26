Muratpaşa’dan Kadın Kooperatifleri Festivali

Festival, Dünya Barış Günü’nde, Leman Sam konseri ile başlayacak .

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ‘En büyük projemiz insan’ diyerek kurduğu toplumsal dayanışma ağına yeni bir halka daha ekleniyor. ‘Al Yazma’ başlığı altında kadın danışma merkezleri, kadın emeğini değerlendirme ve eğitim çalışmaları, Mor Makas, BinaRoy gibi projelerle Türkiye’de kadın çalışmalarının önemli bir aktörü olan Muratpaşa, şimdi de Türkiye geneline yayılan kadın kooperatiflerini festivalde bir araya getiriyor. Festivale, Türkiye’nin her bölgesinden yaklaşık 40 kadın kooperatifi katılacak.

Dünya Barış Günü’nde başlayacak

Gerek piyasa gerek yaşam koşulları nedeniyle iş bulamayan ya da belli bir işte düzenli olarak çalışamayan kadınlara yönelik en iyi ekonomik modeli sunan kooperatifler, 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Muratpaşa Kadın Kooperatifleri Festivali’nde buluşacak. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek festival, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayacak.

Çalıştay da düzenleniyor

Festivale yoğun bir katılım olacağını aktaran Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,, “Kadın kooperatifleri 5 gün boyunca hem ürünlerinin satışını gerçekleştirecek hem de kadın kooperatiflerinin kapasite artırımı, eğitimi ve finans destekleri üzerine çalıştaylar düzenlenecek. Çalıştaylarda deneyim aktarımında bulunulacak” diye konuştu.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’yla (KEDV) birlikte gerçekleştirilecek Çalıştay’da Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından ‘Mevzuat’la ilgili bilgilendirmeler yapılacak, ‘Üretim ve Pazarlama’, ‘Ürün Geliştirme’, ‘Kadın Kooperatifleri ve Paydaşlar’ başlıklarında uzmanlar tarafından sunumlar yapılacak.

Leman Sam konseri ile başlıyor

Kadın Kooperatifleri Festivali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Leman Sam Konseri’yle başlarken, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü de geceyi “Antalya ve Yörük Kıyafetleri Defilesi” ile renklendirecek. Festivalin diğer konserleri Canan Kavut yönetimindeki Muratpaşa Belediyesi Kadınlar Korosu “Kadın Ağzı Türküler”, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası “Gençlikten Anadolu Ezgileri“, Yankır ve Grup Avrasya ile Nostalji bulunuyor. Festivalin KKTC’den konukları da olacak.