Muratpaşa’dan kupa seferi

Eskişehir’de oynanacak dörtlü finalde Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyesi’yle karşılaşacak. Porsuk Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Özgür Benli - Savaş Yüksek hakem ikilisi yönetecek.
Muratpaşa, Süper Lig’de oynadığı Kastamonu maçlarında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.
Muratpaşa Belediyespor, maçı kazanması durumunda Polatlı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi maçının galibiyle final oynayacak. Türkiye Kupası final maçı Perşembe saat 17.00’de başlayacak.