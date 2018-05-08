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08 Mayıs 2018 11:27

Muratpaşa’dan kupa seferi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi ve Süper Gençler liginde şampiyonluğa uzanan Muratpaşa Belediyespor, Türkiye Kupası için yarın sahaya çıkıyor.

Muratpaşa’dan kupa seferi

08 Mayıs 2018 11:27


Eskişehir’de oynanacak dörtlü finalde Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyesi’yle karşılaşacak. Porsuk Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Özgür Benli - Savaş Yüksek hakem ikilisi yönetecek.


Muratpaşa, Süper Lig’de oynadığı Kastamonu maçlarında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.


Muratpaşa Belediyespor, maçı kazanması durumunda Polatlı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi maçının galibiyle final oynayacak. Türkiye Kupası final maçı Perşembe saat 17.00’de başlayacak.




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