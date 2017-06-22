Muratpaşa’dan mevlitli iftar yemeği

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının 26’ncı gününde iftar sofrasını Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda eden Yenigöl Mahalle Muhtarı Mehmet Özen için kurdu.

Yenigöl’de Güzelbağ ve Yeşilköy Mahallerinin de davetli olduğu mevlitli iftar yemeğinde Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Sinan Demir’le birlikte çok sayıda mahalle muhtarı da yer aldı.

Okunan mevlit ve iftar yemeğinin ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genç yaşta hayata vedan eden Özen’i görev şehidi kabul ettiklerini belirterek, “Görevinin başında vefat etmiştir. Görev aşkıyla ve güler yüzü solmadan vefat etmiştir. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun, toprağı bolsun, Allah kalanlara uzun ömür versin” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, Kadir Gecesi’nde Muratpaşa Camii’ne akın eden vatandaşlara da kandil simidi dağıttı.