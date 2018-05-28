Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 11:48

Muratpaşa’dan Milli takıma 5 oyuncu

Muratpaşa Belediyespor, 2018 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları ve Akdeniz Oyunları için Amasya’da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı’na 5 oyuncu verdi.

Muratpaşa’dan Milli takıma 5 oyuncu

28 Mayıs 2018 11:48


Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde en yakın rakibine 6 puan fark atarak şampiyon olan Muratpaşa Belediyespor, A Milli Takıma en çok sporcu gönderen kulüp oldu. Antrenörlüğünü aynı zamanda Muratpaşa Belediyepor’un başarılı hocası Birol Ünsal’ın yaptığı Milli Takıma, Muratpaşa’dan Merve Durdu, Yasemin Şahin, Döne Gül Bozdoğan, Ceren Coşkun ve Cansu Akalın çağırıldı. Milliler, Avrupa Şampiyonası Eleme gurubu maçları ve 21 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde İspanya’da başlayacak Akdeniz Oyunları için Amasya’da kampa girdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç