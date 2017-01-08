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08 Ocak 2017 11:21

Muratpaşa’dan model araç ve paten tutkunlarına müjde

Muratpaşa’dan model araç ve paten tutkunlarına müjde

08 Ocak 2017 11:21

Muratpaşa Belediyesi, model araba, uçak ve helikopter tutkunları için Meydankavağı Mahallesi’nde 3 bin 670 metre genişliğinde etkinlik alanı yaptı.
Muratpaşa Belediyesi Meydankavağı Mahallesi’nde model araç tutkunları için 3 bin 670 metrekare ‘sıfır asfaltlı’ pistle birlikte çocuklar içn 3 bin 308 metrekare genişliğe sahip paten alanı oluşturdu.
‘Sıfır asfaltla’ kaplanan pist model araba yarışları, driftler için hazır hale gelirken model uçak ve helikopter için de güvenli kalkış ve iniş olanağı sunuyor. Pist, Meydankavağı Mahallesi’nde 1150 ve 1592 sokak kesişiminde yer alıyor.
Belediyenin hızla yayılan bu hobi için oluşturduğu alan, yanı başında bulunan 3 bin 308 metrekarelik çocuk paten pisti ve ek 138 otomobil kapasiteli açık otoparkıyla aynı zamanda sosyal etkinlik alanı olarak kullanılabilecek. Alanda ayrıca 2 bin 500 metrekarelik çocuk parkı da bulunuyor.



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