Muratpaşa’dan öğrencilere özel karnaval

Çocuklar, Cumartesi Teneffüs Park’ta gönüllerince eğlenip okula yüksek moralle başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, Pazartesi başlayacak yeni eğitim - öğretim yıl öncesi yaz tatilinin son karnavalını düzenliyor. ‘Çocuk Karnavalı’ Cumartesi günü saat 16.00’da Teneffüs Park’ta başlayacak.

Çocuklar, ücretsiz giriş yapacakları Teneffüs Park’ta gönüllerince eğlenip, yeni eğitim öğretim yılı için moral depolayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da 3 aylık yaz tatilinin son hafta sonunda gerçekleşecek yılın en büyük Çocuk Karnavalı’nda, öğrencilerin yanında olacak.

Karnavalda çocuklar, illüzyon gösterileri, sahne yarışmaları, interaktif drama gösterileriyle yazın son eğlencesinde, okul heyecanı öncesi gönüllerince bir gün yaşayacak. Karnaval Teneffüs Park’ta saat 16.00’da başlayacak ve 22.00’ye kadar devam edecek.