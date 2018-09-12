Muratpaşa'dan sünnet şöleni

Muratpaşa Belediyesi'nin,bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği geleneksel sünnet şöleni, Cuma günü Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin Anadolu Birliği Kültür Dayanışma Derneği'yle birlikte düzenlediği geleneksel sünnet şöleninde sıra şimdi eğlenmeye geldi. Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi'nde sünnet olan çocuklar, 14 Eylül Cuma Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilecek şölende, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenecek. Şölen saat 18.30'da başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünün düzenlendiği sünnet şöleni hazırlıkları Temmuz ayında başladı. 5-12 yaş arası çocukların kabul edildiği sünnet şöleninde bu yıl 350 çocuk sünnet oldu. Kayıtlarını tamamlanmasının ardından, Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren 350 çocuğun sünnet operasyonları hastanede gerçekleştirildi. Tüm ihtiyaçları Muratpaşa Belediyesi'nce karşılanan çocukları sünnet şöleninde sürpriz hediyeler bekliyor.