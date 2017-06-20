Muratpaşa’dan yapılandırma uyarısı

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında mükelleflerin emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergileriyle birlikte taksi durağı, kreş ve yıkım ücretlerinin yapılandırılmasının mümkün olduğunun vurgulandı.

Söz konusu kalemlerde borcu bulunan mükelleflerin 30 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili müdürlüğüne başvurmalarının esas olduğunun altı çizilen açıklamada, “31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan borçları kapsayan yapılandırma çerçevesinde mükellefler 2’şer aylık dönemlerde asgari 6, azami 18 eşit taksitte ödeme yapma imkanına sahip olacaklardır.”