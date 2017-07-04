Muratpaşa’dan yeni dönemde yepyeni bir spor salonu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında Güzeloba, Dilşad Refizade, Namık Kemal ilkokullarıyla Ermenek Ortaokulu bahçelerine spor salonları inşa eden Muratpaşa Belediyesi, 5’inci spor salonun inşaatına 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde devam ediyor. Proje aşamasından inşaatına Belediyenin özkaynak düzeni içinde yatırımı gerçekleştirilen spor salonu, tamamlandığında çok amaçlı olarak kullanılacak. Eğitim ve öğretim saatleri içinde öğrencilerin kullanımına ayrılacak salon, bu saatler dışında okulun bulunduğu Yüksekalan Mahallesi sakinlerine kapılarını açacak. Salon bulunanla birlikte kültür, sosyal hizmetler için de değerlendirilebilecek.

755 metrekare alan üzerine inşa edilecek 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda 2 soyunma odası, tuvalet, duş, lavabo, engelli tuvaleti, malzeme odası ve antrenör toplantı odası yer alıyor. Spor Salonu, yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte açılması planlanıyor.