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30 Ağustos 2018 12:39

Muratpaşa’lı sporcular 8 madalyayla döndü

Muratpaşa Belediyespor, İstanbul’da katıldığı turnuvadan 8 madalyayla döndü.

Muratpaşa’lı sporcular 8 madalyayla döndü

30 Ağustos 2018 12:39


Muratpaşa Belediyesi’nin ilk kez 2016’da ilkbahar dönemi spor okullarında başlayan ücretsiz squash kursları bugün Muratpaşa Belediyespor bünyesinde Türkiye’nin bu branştaki en büyük altyapı hamlesine dönüştü. Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda uluslararası standartlarda 2 kortta antrenmanlarını sürdüren ve 50’si lisanslı 120 sporcuya sahip Muratpaşa Belediyespor, son olarak, İstanbul’da katıldığı gençler turnuvasından 5’i bronz 3’ü gümüş olmak üzere 8 madalyayla döndü.


Başarılı sporcular ve takım arkadaşları madalya sevincini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Kulüp Başkanı Murat Şimşek’le paylaştı. Başarılı sporcuları kutlayan Başkan Uysal, squashın beyin ve zihin gücünü geliştiren bir spor olduğunu söyledi. Bu spor dalının çocukların fiziksel ve mental gelişimini desteklediğini belirten Başkan Uysal, “Böylesine zor bir spor dalının belediyemizin spor okullarından başlayarak külümüz bünyesine lisanslı oyunculara sahip bir branşa dönüşmesi ayrıca önemlidir” dedi.


Takım antrenörü Reyhan Akkaya, destekleri dolayısıyla Başkan Uysal ve Kulüp Başkanı Şimşek’e teşekkür ederken şimdi hedeflerinde Slovakya’da düzenlenecek ve Muratpaşa Belediyespor olarak Türkiye’yi temsil edecekleri şampiyonanın bulunduğunu söyledi. Akkaya, 20 Eylül’de başlayacak turnuvada, kazanacakları puanlarının Türkiye’nin Avrupa ve Dünya şampiyonlarına katılımını etkileyeceğini belirtti.




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