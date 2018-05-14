Muratpaşalı sporcuların başarıları

Muratpaşa Belediyespor’un başarılı sporculara verilen kupa ve madalya töreni emekliye ayrılan Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Özer Bedir’e kulübe katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilmesiyle başladı. Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Bedir’e plaketini takdimi sonrasında sırasıyla Türkiye ve Antalya’da düzenlenen turnuva şampiyonalarda derece elde eden takımlar ve sporcular sahaya çağrıldı.

Hentbolun melekleri

Sahada ilk olarak Kadınlar Hentbol Süper Ligi şampiyonu Muratpaşanın Melekleri boy gösterdi. Takım kaptanı Sevilay İmamoğlu Öcal kupayı Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’dan aldı. Muratpaşa Belediyespor’un 16-18 yaş arası hentbolcularının mücadele ettiği Hentbol Kadınlar Süper Gençler Ligi’ni namağlup tamamlayan takım, şampiyonluk kupasını büyük sevinç içinde havaya kaldırdı.

Gençlerde 1 numara

Hentbolcuların ardından sezonu futbolda U19 kategorisinde ve Basketbol U 18’de şampiyon olarak tamamlayan takımlar sahaya çıktı. Futbolcular şampiyonluk kupasını Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çetin’in elinden alırken basketbolculara kupasının Meclis Üyesini Hasan Kilit verdi.

Sezonu U15 kategorisinde Antalya 2’ncisi tamamlayan basketbolcular, Edirne’de düzenlenen Gençler Yarışması’nda takım olarak birinci olan ritmik cimnastikçiler, 3’üncü Uluslararası Açık Kickboks Şampiyonası’nda altın madalyayı kazanan Hasan Mert Kızıl, 2018 Kadınlar Büyük Minikler Kategorisinde 58 kiloda Türkiye şampiyonu olan Büşra Efe törende kupa ve madalyalarını aldı.