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30 Haziran 2018 12:28

Muratpaşalı yaşlı evi üyeleri tiyatro oyunu sahneledi

Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlı evlerinin üyelerince kurulan tiyatro topluluğu, Turgut Özakman’ın yazdığı 2 perdelik müzikal komedi ‘Fehim Paşa Konağı’nı sahneledi.

Muratpaşalı yaşlı evi üyeleri tiyatro oyunu sahneledi

30 Haziran 2018 12:28


Muratpaşa sakinlerinin ücretsiz üye olduğu yaşlı evleri, bir tiyatro oyunuyla sahneye çıktı. Yönetmenliğini Ali Aytuğ ve Necdet Ongun’un yaptığı Turgut Özakman’a ait 2 perdelik müzikal komedi ‘Fehim Paşa Konağı’yla kıdemli kent sakinleri Muratpaşa Belediyesi Salonu’nda sahneye çıktı. Yaşlı evlerinden 20 kişinin sahne aldığı oyun, seyircinin büyük beğeni topladı.


1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü’nde Falez 2 Parkı’nda ilk yaşlı evini açmasıyla başlayan çalışmalar, sırasıyla Fener ve Soğuksu mahalleleri Yaşlı Evlerinin hizmete girmesiyle devam etti. Sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı merkezler, 60 yaş ve üzeri Muratpaşa sakinlerine, üyelik sistemiyle, hizmet vermeye devam ederken bu çalışmalar sayesinde Muratpaşa, Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyeliğine de kabul edildi.




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