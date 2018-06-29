Muratpaşalılar Falez plajlarına destek verdi

Muratpaşa Belediyesi’nin bugün 4’ünde mavi bayrağın dalgalandığı falez plajları, Başkan Ümit Uysal’ın 2 yıllık yoğun mücadelesi sonunda geçen yıl hizmete açıldı. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’ndan alınan izin ve onaylar doğrultusunda falez kıyı oluşumuna zarar vermeden gerçekleşen çalışma sonucunda plajlar sadece Muratpaşa sakinlerinin değil, Antalya’nın gözdesi oldu.

Mavi bayraklı plajlar

Antalya’nın falezlerden Akdeniz’in mavilikleriyle buluştuğu plajlar daha ilk yılında müdavimlerini oluşturan tertemiz suları, çevreye duyarlı tesisleri ve ziyaretçilerinin rahatı için sundukları hizmetle geçen yıl 3 olan mavi bayrak sayısı da bu yıl 4’e yükseldi. İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajları bu yıl mavi bayrak aldı.

Eda Özvanlıgil, haftanın en az 2- 3 günü İnciraltı Plajı’na geldiğini belirterek, “İyi çalışanı her zaman rencide etmeye çalışıyorlar. Daha öce de burası özel bir işletmeydi. Şimdi anlayamıyorum neden yükleniliyor. Amaç her zaman olduğu gibi başkanımız Ümit Uysal’ın çalışmalarını engellemek" diye konuştu.

İnciraltı’nda denize giren Nisan Bilge Minas, “Burası şimdi Muratpaşa Belediyesine ait ve daha rahat gelebiliyoruz" dedi. Gülben Türe ise Muratpaşa Belediyesinin diğer plajlarından da denize girdiğini belirterek, “Oldukça temiz, düzenli ve fiyatlar çok uygun" dedi.