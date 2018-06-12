Muratpaşalılar iftarda buluştu

Muratpaşa Belediyesi tarafından Memurevleri, Varlık, Yıldız ve Güvenlik Mahalleleri için kurulan iftar sofralarında yoğun katılım yaşandı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Teneffüs Park’ta iftarın ardından yaptığı konuşmada, Muratpaşa’nın yüzde 70’inde doğalgaz altyapı çalışmalarını tamamlandığını söyledi. Altyapı çalışmaları biten yerlerin en az yüzde 50’sinde cadde ve sokak yenileme çalışmalarının da sona erdiğini aktaran Başkan Uysal, “Geri kalan yüzde 20’lik bölüm de bir program dahilinde yenilenecek” dedi.

Başkan Uysal, belediyenin cadde ve sokak yenileme çalışmaları kapsamında, bugüne kadar, Güvenlik’te 83 bin 371, Memurevleri’nde 25 bin 533, Yıldız’da 56 bin 907 ve Varlık’ta 77 bin 924 metrekare yolda sıcak asfalt çalışması yaptığı aktardı. Bu çalışmalar sırasında 52 bin 683 ton asfalt kullanıldığını söyleyen Başkan Uysal, “Bu asfaltın hepsi kendi asfalt plent üretim tesisinde üretildi. Sadece 2017’de Fen İşleri Müdürlüğümüzün araç filosuna 3 milyon 188 bin TL yatırımla güçlendirdik. Bunların hepsini sizlerin vergileriyle yapıyoruz. O nedenle açık, şeffaf bir şekilde sizlere hesap vermek boynumuzun borcudur. Bakmayın siz siyasilerin, ‘Şunu yaptık, bunu yaptık’ demelerine. İşin asıl sahibi sizlersiniz.”