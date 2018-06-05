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05 Haziran 2018 11:28

Muratpaşalılar Özbeklerle iftar sofrasında buluştu

Muratpaşa Belediyesi’nin Yüksekalan, Balbey ve Tahılpazarı Mahallelerini buluşturduğu iftara Özbekistan’ın Karşi kentinden akademisyenler, yazarlar ve gazeteciler konuk oldu.

Muratpaşalılar Özbeklerle iftar sofrasında buluştu

05 Haziran 2018 11:28


Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı bir noktasında kurduğu iftar sofrası bu kez Yüksekalan, Tahılpazarı, Balbey Mahalle sakinleri için hazırlandı. Mahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği iftarda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte başkan yardımcıları İbrahim Cephaneci, Hasan Kaçmaz, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, Tahılpazarı Muhtarı Bayram Korkmaz ve Yüksekalan Muhtarı Yüksel Şen yer aldı.


Özbekistan Altın Miras Vakfı ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği’nin (AKSAN) davetlisi olarak Antalya’da bulunan Özbekistan’ın Karşi kentinden aralarında akademisyenler, yazar-şair ve gazetecilerin bulunduğu 9 kişilik heyet Muratpaşa Belediyesi’nin iftarına katıldı.


Başkan Uysal, iftarından ardından yaptığı konuşmada,“Orta Asya’dan başlayan kadim yürüyüşümüz, batı medeniyetinin kalbine doğru, Atatürk’ün gösterdiği yolda muasır medeniyetini üstüne çıkacak şekilde hiç sapmadan devam etmektedir” diye konuştu.




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