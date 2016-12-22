Muratpaşa’nın Cimnastikçileri’nden yıl sonu gösterisi

Muratpaşa Belediyespor Cimnastik Takımı, geleneksel yıl sonu gösterilerine ‘Noel Baba’ kostümüyle çıktı.

Cimnastikçiler, yeni yıl şapkaları ve kırmızı beyaz kıyafetleriyle Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda nefes kesen bir gösteri sundu. Yıl içinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli başarılara imza atıp, dereceler alan Muratpaşa Belediyespor’un cimnastik takımı geleneksel yıl gösterisini gerçekleştirdi. Gösteriyi sporcuların aileleriyle birlikte, sporseverler ve Kulüp Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canip Can, Yönetim Kurulu Üyesi Yener Altıntaş birlikte izledi.

Bireysel performanslarla başlayan gösteride Muratpaşa’nın cimnastikçileri takım olarak ‘Noel Baba’ kıyafetleriyle mindere çıktı. Kırmızı beyazlı yeni yıl şapkaları ve kıyafetleriyle sporcular minderde ve ritmik cimnastikte başarılı bir performans sergiledi.

Büyük alkış alan gösterinin ardından Başkan Yardımcısı Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Altuntaş, sporculara yeni yıl hediyelerini verdi.