Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 11:47

Muratpaşa’nın desteğiyle şampiyonluğa yürüyorlar.

Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle GoalBall Bayanlar 2’nci Lig’de mücadelede eden Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü,9 maçta 8 galibiyet aldı.

Muratpaşa’nın desteğiyle şampiyonluğa yürüyorlar.

17 Temmuz 2018 11:47


3’üncü ligden 2’nci lige çıkan Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Bayan Goalball takımı, 1’inci lige emin adımlarla yürüyor. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun Afyonkarahisar’da düzenlendiği GoalBall Bayanlar 2’nci Lig birinci devre karşılaşmalarında 9 maçta 8 galibiyet elde eden takım, 24 puanla ligin ilk yarısını ikinci bitirdi.



“Günde çift antrenmanla maçlara hazırlandık”


Kulüp Başkanı Özgür Koca, ligi ilk üçte bitirmeleri durumunda GoalBall Bayanlar 1’inci lige çıkacaklarını belirterek, “Ama bizim hedefimiz şampiyon olarak 1’inci lig vizesi almak” dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a desteklerinden dolayı çok teşekkür eden Koca, “Goalball, görme engellilere özgü bir takım sporudur. Oyunda kullanılan topun içinde ses çıkaran ziller vardır. Sadece işitme ve dokunma duyularına güvenilerek yapılır. Bu nedenle salonda oynanması şarttır. Geçmiş yıllarda antrenmanlar için Aksu’ya giderken Muratpaşa Belediyesi bize spor salonları açtı. Dilşad Refizade ve Namık Kemal okullarında bulunan spor salonlarında günde çift antrenmanla maçlara hazırlandık” dedi.


Spor salonlarını yanı sıra Muratpaşa Belediyesi’nin takıma gerekli maddi desteği de sağladığını aktaran Koca, “Kulübümüz, 3’ncü ligden 2’nci lige çıkarken de yanımızda Muratpaşa Belediyesi vardı. Bu kupayı, bize inanıp desteklediği ve her zaman yanımızda olduğu için Sayın Ümit Uysal için almak istiyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç