Muratpaşa’nın desteğiyle şampiyonluğa yürüyorlar.

3’üncü ligden 2’nci lige çıkan Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Bayan Goalball takımı, 1’inci lige emin adımlarla yürüyor. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun Afyonkarahisar’da düzenlendiği GoalBall Bayanlar 2’nci Lig birinci devre karşılaşmalarında 9 maçta 8 galibiyet elde eden takım, 24 puanla ligin ilk yarısını ikinci bitirdi.

“Günde çift antrenmanla maçlara hazırlandık”

Kulüp Başkanı Özgür Koca, ligi ilk üçte bitirmeleri durumunda GoalBall Bayanlar 1’inci lige çıkacaklarını belirterek, “Ama bizim hedefimiz şampiyon olarak 1’inci lig vizesi almak” dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a desteklerinden dolayı çok teşekkür eden Koca, “Goalball, görme engellilere özgü bir takım sporudur. Oyunda kullanılan topun içinde ses çıkaran ziller vardır. Sadece işitme ve dokunma duyularına güvenilerek yapılır. Bu nedenle salonda oynanması şarttır. Geçmiş yıllarda antrenmanlar için Aksu’ya giderken Muratpaşa Belediyesi bize spor salonları açtı. Dilşad Refizade ve Namık Kemal okullarında bulunan spor salonlarında günde çift antrenmanla maçlara hazırlandık” dedi.

Spor salonlarını yanı sıra Muratpaşa Belediyesi’nin takıma gerekli maddi desteği de sağladığını aktaran Koca, “Kulübümüz, 3’ncü ligden 2’nci lige çıkarken de yanımızda Muratpaşa Belediyesi vardı. Bu kupayı, bize inanıp desteklediği ve her zaman yanımızda olduğu için Sayın Ümit Uysal için almak istiyoruz.”