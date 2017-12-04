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04 Aralık 2017 11:44

Muratpaşa’nın genç müzisyenleri festival sahnesinde

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, bu yıl 8’incisi düzenlenen Rus Türk Kültürleri Dostluk Festivali’nin kapanış konserinde sahne aldı.

Muratpaşa’nın genç müzisyenleri festival sahnesinde

04 Aralık 2017 11:44

44 genç müzisyenden oluşan orkestraya Alper Kuş solist olarak eşlik etti.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla 2016 yılında 21 öğrenciyle kurulan ve bugün 44 genç müzisyenden dev bir orkestra halini alan Antalya’nın ilk BigBand Gençlik Orkestrası, 8’inci Rus Türk Kültürleri Dostluk Festivali’ne katıldı. Şefliğini Furkan Üstündağ’ın yaptığı, Alper Kuş’un solist olarak katıldığı Gençlik Orkestrası, festivalin kapanış konserinde sahne aldı. Gençlik Orkestrası, Cem Kara’dan Gökçe’ye, Neşet Ertaş’a renkli bir konsere imza attı.




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