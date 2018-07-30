Muratpaşa’nın genç yetenekleri sahaya çıkıyor

Başkan Uysal’ın “İnsan kaynağına ve spor kültürüne yaslanarak mücadele edeceğiz” anlayışıyla yeniden yapılanan Muratpaşa Belediyespor futbol takımları, 6 Ağustos’ta top başı yapıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin tesis ve sahalarının Antalyaspor’a açılmasıyla başlayan sportif işbirliği sayesinde U-11’den Süper Amatör Lig’e Antalyaspor’un genç yetenek fabrikasına dönüşen 9 takım, Konuksever, Uğur Mumcu ve Mustafa Çetinkaya statlarında yapılacak ilk antrenmanla sezon hazırlıklarına başlayacak.

MuratpaşaBelediyespor, geçen sezon, futbol U19 kategorisinde Antalya şampiyonu olurkenfutbolun en küçük yaş kategorisi U11’de de mücadele ettiği grubu lider tamamladı. Bununla birlikte Muratpaşa Spor İşleri Müdürlüğü personellerinin antrenörlüğünü üstendiği Antalyaspor’un U16 takımı da Spor Toto Gelişim Elit U16 Türkiye Şampiyonası’nda 2’nci oldu.