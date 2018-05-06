Muratpaşa’nın gençleri namağlup şampiyon

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Muratpaşa Belediyespor, 16 - 18 yaş arası sporcularının mücadele ettiği Süper Gençler Ligi’nde de ipi göğüsledi.

Süper Ligde mücadele eden takımların katılımıyla hentbolun alt yapısını geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmak amacıyla düzenlenen Kadınlar Süper Gençler Ligi’nde, Genç Melekler, namağlup şampiyon oldu. Muratpaşa’nın gençleri, ligin son maçında Aksaray Belediye’yi 33-39 yendi ve puanını 24’e yükseltti. Kupa, maçın ardından Muratpaşa Belediyespor’un genç oyuncuların ellerinde havaya yükseldi. Sporcular ve teknik heyet, şampiyonluğu büyük sevinç içinde kutladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Muratpaşa Belediyespor’da 2 yıl önce başlayan değişim sürecinin bu yıl üstü üste gelen başarılarla taçlandığını söyledi. Teknik ekibi ve genç oyuncuları kutlayan Uysal, “Önce A takımımız ardından gençlerimiz bize büyük bir sevinç yaşattılar. Tecrübeli antrenörümüz Birol Ünsal önderliğinde Yeliz Özel, Yasemin Şahin ve Sevilay Öcal gibi Türkiye’de kadın hentbolunun en önemi isimleri etrafında şekillenen Türk hentbolunun geleceği genç bir kadromuz var. İlkelerimiz, yapmak istediklerimiz, hedeflerimiz çok net. Antalya bir hentbol kenti olacak ve bunu biz başaracağız.”