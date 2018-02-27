Muratpaşa’nın gençleri sahaya çıkıyor

6 yaş ortalamasıyla şampiyonluğa koşan Muratpaşa Belediyespor, 16-18 yaş arası sporcularının mücadele ettiği Süper Gençler Ligi’nde de şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Süper ligde yer alan kulüplerin alt yapısına önem vermelerini sağlamak, hentbolun alt yapısını geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmak, A takımlarında yeterli sayıda oynama fırsatı bulamayan sporculara kendilerini geliştirme imkanı oluşturmak amacıyla düzenlenen Kadınlar Süper Gençler Ligi’nin 2’nci grup müsabakaları 6 Mart’ta Antalya’da başlıyor.

Karşılaşmalar, Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu ve Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak. Grup maçları 10 Mart’a kadar devam edecek.

Kasım ayında oynana ilk 4 hafta maçlarını farklı kazanan Muratpaşa Belediyespor, gençler ligin 2’nci ayağında sırasıyla Osmangazi Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ile karşılaşacak.

Kadınlar Süper Gençler Ligi, Mayıs ayında oynanacak 3’üncü grup maçlarıyla sona erecek.

Muratpaşa Belediyespor, ligin en genç oyuncularından 16 yaşındaki Betül Karaaslan ve Türk hentbolunun en deneyimli isimlerinden 38 yaşındaki Yeliz Özel’i kadrosunda bulunduruyor.