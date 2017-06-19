Muratpaşa’nın Gençleri Türkiye şampiyonu

Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 5 gün süren Genç Bayanlar Türkiye Hentbol Şampiyonası’nda İzmir Ata Spor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sivas Belediyespor, Eskişehir Hentbol Spor Kulübü, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Kastamonu Artsam Koleji, Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Trabzon Yalıspor mücadele etti.

Turnuvanın final maçında Muratpaşa Belediyespor ve Eskişehir Hentbol Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Muratpaşa’nın Gençleri rakibini 32 - 25’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Muratpaşa Belediyespor’un genç takımı şampiyonluk sevinicini antrenör İsmail Öcalan başta olmak üzere teknik ekiple doyasıya yaşadı.