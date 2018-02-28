Muratpaşa’nın gururu oldular

Eskişehir’de düzenlenen okullar şampiyonasında farklı kategorilerde altın madalya kazanan Victoria Sidorova, Taisia Musabekov ve 14 yaşındaki Sedorova’nın altın ve bronz madalya kazandığı Kalamata Cup’ta 2 altın ve bronz madalyaya uzanan Sesil Öztırak ve antrenörleri Sara Staykova ve Zlatka Sıla Tüzkan, madalya sevincini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la paylaştı.

Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Başkan Yardımcıları Yener Altıntaş, Ahmet Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Sinan Özkan’ın da yer aldığı ziyarette, antrenörler Başkan Uysal’a verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Uysal, cimnastikte gelen başarıların kendilerini çok gururlandırdığını söyledi. Muratpaşa’da her çocuğun istediği spor dalında temel eğitim almasını sağlayan bir modelle sportif çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Sporu geniş kitlelere ulaştırdığımız zaman Victoria, Taisia ve Sesil gibi başarılı sporcuları keşfedebilir, potansiyeli açığa çıkarabilir duruma gelebiliyoruz. Amacımız, olimpiyatlarda ay-yıldızlı formayla başarı kazanacak sporcular yetiştirmek. Bu amaçla çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkanı sunmaya ve bunu her şekilde geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ümit Uysal, sporculara bu hafta sonu Mersin’de katılacakları Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diledi.