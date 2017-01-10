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10 Ocak 2017 09:57

Muratpaşa’nın parklarına kış çiçekleri

Muratpaşa’nın parklarına kış çiçekleri

10 Ocak 2017 09:57

Muratpaşa Belediyesi, kendi seralarında ürettiği mevsimlik çiçekleri, kente kazandırdığı parklara dikti.
Muratpaşa Belediyesi, 2016’da 131 bin 43 metrekareye ulaşan genişliğiyle 29 yeni park alanını kente kazandırırken, ilçedeki park ve bahçeler için Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan kış döneminde 476 bin mevsimlik çiçeği kendi serasında üretti.
Muratpaşa’da 2016 yılında 131 bin 43 metrekare alan park olarak kente kazandırıldı. Söz konusu alanda 29 yeni park oluşturan Muratpaşa Belediyesi, ilçe genelinde tüm park ve bahçelerini ise Ermenek’te çiçek - fidan üretim merkezinden karşılıyor. 34 dönün üzerine kurulu, İtalyan teknolojisiyle donatılan tesiste kış döneminde 476 bin mevsimlik çiçek üretimi gerçekleştirdi. Farklı türde menekşeler, aslanağızları, bellis, süs lahanaları ve alyssmler Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa’nın park ve bahçelerini renklendirdi.



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