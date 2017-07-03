Muratpaşa’nın pehlivanları Kırkpınar’a hazırlanıyor

Başpehlivan Ali Gürbüz ve başaltıda madalyanın en büyük adayı Kürşat Korkmaz’la birlikte Muratpaşa Belediyespor pehlivanları, 10 - 16 Temmuz arasında bu yıl 656’ncısı düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kamp çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 aydır Kemer’in Gedelme yaylasında kampta bulunan Muratpaşa Belediyespor pehlivanları, zorlu geçen antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Günün erken saatlerinde kondisyon ve güç depolamak için 670 metre yükseklikteki yaylada antrenmanlarına başlayan pehlivanlar, Kırkpınar’a sayılı günler kala taktik çalışmalarını da yağlı güreşlerle gerçekleştiriyor.

Talihsizlikleri atlattık

Muratpaşa Belediyespor Güreş Koordinatörü Erhan Üstündağ, 40 lisanslı sporcuyla kampta olduklarını belirterek, “Çalışmalarımız Aralık ayında kuvvet ve minder antrenmanlarıyla başladı. Nisan ayında sezon açıldı. İlk güreşlerimizde talihsiz sakatlıklar yaşadık ancak Gedelme kampında tüm bu talihsizlikleri atlattık. Çok iyi bir dönem geçiriyoruz” diye konuştu.

Hedefim başpehlivanlık

Kırkpınar’da bu yıl başaltından başpehlivanlığa yükselecek güreşlerin favorisi olarak gösterilen Kürşat Korkmaz ise “Güzel çalışma temposundayız. Belediye Başkanımız Ümit Uysal her türlü desteğini veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl hedefim başpehlivan olmak” dedi.

Desteği karşılıksız kalmayacak

Takımla birlikte kampta bulunan Belediyespor Güreş Şube Sorumlusu Öztürk, takımın bu kampta bir aile ortamını yakaladığını belirterek, “Tek amacımız Edirne’den altın kemerle, madalyalarla Antalya’ya, Muratpaşa’mıza dönmek, Başkanımız Ümit Uysal’ın ata sporuna verdiği desteğin karşılığını vermek. Kırkpınar’da, Türk’ün en büyük er meydanında, heyecanın ateşini Muratpaşa yakacak ve biz de o ateşi alıp Muratpaşa’ya getireceğiz.”