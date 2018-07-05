Muratpaşa’nın pehlivanları Kırkpınar’da

Muratpaşa Belediyespor, bu yıl 9 - 15 Temmuz tarihlerinde 657’inci kez er meydanını kurulacağı Kırkpınar’da 8 pehlivanla boy gösterecek.

Başpehlivanlıkta Muratpaşa Belediyesporda güreşe büyük orta boyda başlayan Kürşat Korkmaz kispet bağlayacak. Korkmaz, yıl içinde yapılan güreşlerde Çankarı’da birincilik alırken Sakarya Akyazı ve Yozgat Sorgun güreşlerinde 3’ncülük elde etti.

Geçen yıl elde ettiği başarıyla 3 boy birden atlayan Hasan Güzeller ise tarihi Kırkpınar güreşlerinde bu yıl başaltı boyunda derece arayacak. Kırkpınar’da, ayrıca, deste büyük boyda Tufan Güzel, deste orta boyda Batuhan Güzel, küçük orta büyükte Hasancan Güzeller, küçük orta büyükte Ramazan Gürgen, deste orta boyda Ahmet Göz, küçük orta küçükte Can Kuzay er meydanına çıkacak.