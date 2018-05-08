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08 Mayıs 2018 12:31

Muratpaşa’nın ‘Üreten Eller’i

Muratpaşa Belediyesi’nin Mesleki Eğitim Kursları ve Sanat Toplukları yılsonu sergisi ‘Üreten Eller’ Muratpaşa Kent Meydanı’nda ziyarete açıldı.

Muratpaşa’nın ‘Üreten Eller’i

08 Mayıs 2018 12:31


Muratpaşa Belediyesi’nin Muratpaşa Kaymakamlığı ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte gerçekleştirdiği Mesleki Eğitim ve Sanat Topluluklarının yıl sonu sergisi, Üreten Eller, Muratpaşa Kent Meydanı’nda ziyarete açıldı.


Resmi açılışı yarın 18.00’de gerçekleştirilecek sergi, ahşap boyama, nakış, örgü, keçe yapımı, takı, Gaziantep mutfağı, yaş pasta yapımı gibi branşlarda ve çellodan bağlamaya, dramadan kısa filme, tiyatrodan heykele ve yağlı boya resime Muratpaşa kurslarında eğitim alan yaklaşık 4 bin kişinin üretimine ev sahipliği yapacak. Sergide, yaklaşık 15 bin el emeği ürün, sanatsal çalışma Antalyalıların beğenisine sunulacak.


Üreten Eller sergisinin yarın gerçekleştirilecek açılışında yan flüt, bağlama, klarnet dinletileriyle birlikte Selda Uykun eğitmenliğinde Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirilecek. Açılışta ayrıca Muratpaşa Belediyesi’yle halk dansları ve Latin dansları eğitimleri alan kursiyerler de sahne alacak.


Perşembe gecesine kadar ücretsiz gezilebilecek Üreten Eller sergisinin son günü ise saat 10.00’da ‘Muratpaşa Spor Yapıyor’ etkinliğiyle başlayacak. Saat 17.00’de mask yapımı atölye çalışmasıyla devam edecek program, Yaşlı Evlerinin dans gösterisi ve bendir dinletisiyle devam edecek. Serginin kapanışı, ses eğitim kursiyerlerinin oluşturduğu çok sesli koronun konseriyle yapılacak.




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