Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 11:21

Muratpaşa’nın yaz spor okulları başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin farklı yaş gruplarına yönelik 24 branşta yaz dönemi spor okulları 18 Haziran Pazartesi başlıyor.

Muratpaşa’nın yaz spor okulları başlıyor

02 Haziran 2018 11:21

Yaz spor okullarına kayıtlar Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.


Muratpaşa Belediyesi’nin 24 branşta yaz dönemi spor okulları, 6 spor salonu, 2 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’yle Atatürk ve Bayındır parklarında yapılacak.



Kayıtlar için Turunç Masa


Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden kayıtlarını devam ettiği yaz dönemi spor okulları, çocuk ve gençlere yönelik 16, yetişkinlere yönelik 8 ayrı branşta açılacak.



Çocuk ve genç kursları


Muratpaşa Belediyesi’nin 4’den 18 yaş grubuna yönelik futbol, futsal, tenis, basketbol, karate, hentbol, voleybol, jimnastik, bale, taekwondo, güreş. Badminton, squash, zumba, hokey ve kickboks branşlarında kurslar açacak.


Muratpaşa Belediyespor’un ‘ekol’ haline geldiği hentbolun, aynı zamanda altyapısını oluşturan spor okullarında bu branşa 8-13 yaş gurubu kabul edilecek. Antrenmanlar, Pazartesi - Çarşamba - Cuma saat 09.00’da Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyespor’un genç yaş kategorilerinde Antalya şampiyonluğuna uzandığı basketbolda ise kurslar 5 noktada gerçekleştirilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Güzeloba, Namık Kemal, Dilşad Refizade, Yenigöl spor salonlarında düzenlenecek kurlara 8-13 yaş grubu alınacak.



Yetişkinler için bisiklet


Muratpaşa Belediyesi yetişkinler için yaz döneminde squash, badminton, fitness, halk oyunları, pilates-step, zumba, yoga ve bisiklet branşlarında kurslar açacak. Bisiklet kursları, Çağlayan ve OYAK spor tesisleriyle birlikte Bayındır Park’ta düzenlenecek. 3 dönem halinde gerçekleştirilecek kursların 16 kişilik kontenjanı bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç