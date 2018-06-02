Muratpaşa’nın yaz spor okulları başlıyor

Yaz spor okullarına kayıtlar Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin 24 branşta yaz dönemi spor okulları, 6 spor salonu, 2 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’yle Atatürk ve Bayındır parklarında yapılacak.

Kayıtlar için Turunç Masa

Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden kayıtlarını devam ettiği yaz dönemi spor okulları, çocuk ve gençlere yönelik 16, yetişkinlere yönelik 8 ayrı branşta açılacak.

Çocuk ve genç kursları

Muratpaşa Belediyesi’nin 4’den 18 yaş grubuna yönelik futbol, futsal, tenis, basketbol, karate, hentbol, voleybol, jimnastik, bale, taekwondo, güreş. Badminton, squash, zumba, hokey ve kickboks branşlarında kurslar açacak.

Muratpaşa Belediyespor’un ‘ekol’ haline geldiği hentbolun, aynı zamanda altyapısını oluşturan spor okullarında bu branşa 8-13 yaş gurubu kabul edilecek. Antrenmanlar, Pazartesi - Çarşamba - Cuma saat 09.00’da Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyespor’un genç yaş kategorilerinde Antalya şampiyonluğuna uzandığı basketbolda ise kurslar 5 noktada gerçekleştirilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Güzeloba, Namık Kemal, Dilşad Refizade, Yenigöl spor salonlarında düzenlenecek kurlara 8-13 yaş grubu alınacak.

Yetişkinler için bisiklet

Muratpaşa Belediyesi yetişkinler için yaz döneminde squash, badminton, fitness, halk oyunları, pilates-step, zumba, yoga ve bisiklet branşlarında kurslar açacak. Bisiklet kursları, Çağlayan ve OYAK spor tesisleriyle birlikte Bayındır Park’ta düzenlenecek. 3 dönem halinde gerçekleştirilecek kursların 16 kişilik kontenjanı bulunuyor.