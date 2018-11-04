Muratpaşa'ya yeni hasta nakil ambulansı

5 yıl içinde 36 bin 100 işlem gerçekleştiren evde bakım hizmetleri çalışmalarına bir hasta nakil ambulansı daha dahil oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin hasta, engelli ve yaşlılar için sunduğu ücretsiz bakım - sağlık, kişisel bakım - temizlik ve hasta nakil hizmetleri 6 bin 500 kişiye ulaştı. 4.5 yıl içinde 9 bin 287'si nakil hizmeti olmak üzere 38 bin 100 işlem gerçekleştiren Sosyal Yardım İşledi Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sosyal Hizmet Merkezi, araç filosuna bir hasta nakil ambulansı daha dahil etti.

Yeni alınan ambulansı inceleyen Belediye Başkanı Ümit Uysal, Evde Sosyal Hizmet Merkezi'nin ambulans sayısının 2'ye çıktığını söyledi. Hasta nakil hizmetinin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını belirten Başkan Uysal, merkezin aynı zamanda evde doktor kontrolü ve muayenesi, evde hasta bakım hizmeti, kuaförlük gibi kişisel bakım hizmetlerini ücretsiz sunduğunu kaydetti.

Sosyal hizmet çalışmalarının Muratpaşa Belediyesi'nin tıpkı asfalt, kaldırım, temizlik gibi ana hizmet alanlarından bir tanesi olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Toplumun dezavantajlı gruplarına, yaşlılara, evinden çıkamayan engellilere, üniversiteye hazırlanamayan gençlere, şiddet mağduru kadınlara, çocuklarını bırakacakları güvenilir, uygun fiyatlı kreş bulamayan annelere sunduğumuz hizmetlerle Türkiye'de bu alandaki öncü belediyeyiz. Vergileriyle bize bu hizmetleri yapma şansını veren komşularımıza teşekkür ediyorum. Muratpaşa'da hiç kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek” diye konuştu.