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16 Mayıs 2018 11:15

MURGEM sınavı başvuruları Cuma bitiyor

Muratpaşa Belediyesi’nin üniversiteye yerleştirmede yüzde 87 üzerinde başarıyı yakalayan Gençlik Eğitim Merkezi’nin 2 Haziran’da yapılacak kabul sınavı için başvurular 18 Mayıs Cuma sona eriyor.

MURGEM sınavı başvuruları Cuma bitiyor

16 Mayıs 2018 11:15

Kayıtlar Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan merkezden yapılıyor.


Muratpaşa Belediyesi’nin kreşleri, Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri Mahalleleri’ndeki Eğitim ve Bilgi Merkezleriyle Türkiye’nin geleceğine yaptığı yatırımın son halkası Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’nde (MURGEM) 4’üncü dönem hazırlıkları başladı.


Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin sosyokültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında açılan MURGEM, ilk yılında yüzde 87’lik başarıyla 486 öğrencisini bir lisans programına yerleştirildi. MURGEM, ikinci yılında ise yüzde 86.44’lük başarı oranını yakaladı ve 829 öğrencisini üniversiteye uğurladı.


MURGEM’in 3’üncü dönem öğrencileri 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak sınava hazırlanırken MURGEM’e kabul edilecek 4’üncü dönem öğrencileri için de çalışmalar başladı. MURGEM’in 2 Haziran’da yapılacak kayıt kabul sınavı için başvurular 18 Mayıs Cuma günü sona erecek. Sınava, okul türü fark etmeksizin 11’inci sınıf öğrencileri kabul edilecek. Kayıt için öğrencilerin ya da velilerinin MURGEM’in Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan binasına başvurmaları yeterli olacak.




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