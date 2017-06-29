Mustafa Ceceli, Finikelileri coşturdu

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık gören Finike Portakal Festivali, Mustafa Ceceli konseri ile başladı. Festivalin kortej yürüyüşüne AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere katıldı.

Kortejin ardından Finike Belediyesi tarafından yapılan Gökliman Plajı, Liman İçi Hediyelik Eşya Dükkanları, Hasyurt Piknik Alanı, 2 Nolu Plaj Tesisleri, Elmalı Yolu Peyzaj Düzenlemesi, Sahil Park Sosyal Tesisleri, 100. Yıl Spor Kompleksi, Finike Kadın Kooperatifi ve Sahilkent Köprüsü’nün açılışı yapıldı. Açılışın ardından ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne aldı. Finikeliler Mustafa Ceceli’nin şarkıları ile eğlenceli bir gece geçirdi.

2. Uluslararası Finike Portakal Festivali bu akşam Portakallı Yemek Yarışması, En İyi Portakal Yetiştiren Çiftçi Ödül Töreni ve Ceylan konseri ile devam edecek.