Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşterilerin kredi kartlarını kopyaladıkları iddia edilen motosikletli kurye İ.Ü. ve T.B’yi gözaltına aldı.

Restoranlarda çalıştığı belirlenen zanlıların, pos cihazlarına bir program yerleştirerek kopyaladıkları kredi kartlarının bilgilerini ABD’deki kişilere gönderdiği, kredi kartı başına da 50 lira aldıkları ileri sürüldü. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.