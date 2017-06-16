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16 Haziran 2017 16:22

Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayan motosikletli kuryeler gözaltında

Antalya’da restoran müşterilerinin kredi kartlarını pos cihazlarına yerleştirdikleri programlarla kopyalayan ve bu bilgileri yurt dışına gönderen iki motosikletli kurye gözaltına alındı.

Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayan motosikletli kuryeler gözaltında

16 Haziran 2017 16:22


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşterilerin kredi kartlarını kopyaladıkları iddia edilen motosikletli kurye İ.Ü. ve T.B’yi gözaltına aldı.


Restoranlarda çalıştığı belirlenen zanlıların, pos cihazlarına bir program yerleştirerek kopyaladıkları kredi kartlarının bilgilerini ABD’deki kişilere gönderdiği, kredi kartı başına da 50 lira aldıkları ileri sürüldü. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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