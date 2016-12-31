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31 Aralık 2016 09:11

Müteahhide biber gazlı gasp şoku

Müteahhide biber gazlı gasp şoku

31 Aralık 2016 09:11

Antalya’nın Kepez ilçesinde 3 kişi, ATM’den para çeken bir müteahhide yüzüne sıktıkları biber gazı ile etkisiz hale getirerek, yanında bulunan 500 TL’sini alarak kayıplara karıştı.
Olay, akşam saat 22,00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2189 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede müteahhitlik yapan 39 yaşındaki İbrahim Öz, Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM’den para çektikten sonra önü 3 kişi tarafından kesildi. Şahıslar Öz’ün direnmesi üzerine yanlarında bulunan biber gazını yüzüne sıkarak etkisiz hale getirdi.
Kendisine geldiğinde ATM’den çektiği 500 TL’sinin yanında olmadığını fark eden Öz, durumu polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, mahallede farklı noktalara kaçan şahısları bulmak üzere çalışma başlatırken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.



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