Mutfak Mirası çalışma turu Alanya'da olacak

Alanya Belediyesi'nin de lisans sahibi olduğu Culinary Heritage Europe (Mutfak Mirası Alanya) sistemi koordinatörleri, 2019 yılı gözden geçirme çalıştayı için Hırvatistan'ın Split kentinde buluştu.

13 ülkeden 46 şehrin katılımıyla oluşturulan ve onaylanmış işletmelerle şehirdeki yöresel yemekleri, mutfak kültürünü ve tüm tarımsal faaliyetleri uluslararası platforma taşıyan Mutfak Mirası (Culinary Heritage) ağı Koordinatörleri, Hırvatistan'ın Split şehrinde bir araya geldi. Split şehrinde Mutfak Mirası üye işletmeleri ve üreticilerini yerinde ziyaret eden koordinatörler, bölgedeki sistemin işleyişi ve üretim metotları ile ilgili bilgi aldı. Yöresel lezzetlerin hikayelerini dinleyen ve Split'te yetişen ürünleri deneyen koordinatörler; oluşturulan ‘'Ekolojik Köyler'',‘'Zeytinyağı Müzesi'',”Eko Garden ve Üretim Merkezleri''ni ziyaret ettikten sonra 2019 yılı için planlarını gözden geçirdi.

Alanya ve Gaziantep'in zengin mutfağı dünyaya tanıtılacak

Kültürel değerlerin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması hassasiyetiyle yerel mutfaktaki çalışmaların diğer ülkelere aktarıldığı toplantıda, Türk mutfağına ve kültürüne olan ilgilerinin artması ile 2019 yılında düzenlenecek bir sonraki buluşmanın Türkiye'de yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan buluşmanın “Mutfak Mirası Çalışma Turu” konseptinde olması ve Türk Mutfağının zenginliğini ve bereketli topraklarındaki farklı gıda üretim metotlarını aktarabilmek amacıyla rota Alanya ve Gaziantep olarak belirlendi. Şu anda Türkiye'de yerel ürünlerini ve yöresel yemeklerini Mutfak Mirası çatısı altında yürüten 2 başarılı şehir olarak güzel bir işbirliği olması bekleniyor.

“Alanya'da ilk kez bir gastro tur düzenleyeceğiz”

Mutfak Mirası Alanya Koordinatörleri olarak toplantıya katılan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Mutfak Mirası ağında ilk kez bir toplantının Türkiye'de yapılması gündeme gelmiştir. Ancak ülkemiz malumunuz olduğu üzere her bölgesinde ayrı lezzetleri barındırmakta ve bizleri haklı olarak gururlandırmaktadır. Alanya ve Gaziantep'te yapılacak ‘Mutfak Mirası Çalışma Turu'' sayesinde Türkiye'deki iki üye şehri ziyaret edecek olan Koordinatörler ve yabancı üye işletmeler; Akdeniz'in, Torosların ve Güneydoğu Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini ve kadim kültürümüzü daha yakından tanıma imkanı bulacaktır. Bunun yanısıra 2019 yılında Alanya'da ilk kez bir ‘'Gastro Tur'' düzenleyecek olmamız nedeniyle mutluyuz” dedi.

“Misafirlerimizi şaşırtacağız”

Sistem Koordinatörlerinden Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş ise; “Bilinen yemeklerimizin yanında Türk mutfağında sizleri bekleyen birçok lezzetimiz var. Her bölgesinde kendine özel yemekleri barındıran mutfağımızı Alanya ve Gaziantep Gastro Turları ile daha yakından tanıyacağınızı umuyoruz. 2019 yılında misafirlerimizi birbirinden farklı ama leziz iki mutfakla şaşırtacağımıza inanıyoruz. Türk mutfağına ilgi gösteren herkesi Mutfak Mirası Ağına üye Türk işletmeleri ziyarete davet ediyoruz.”