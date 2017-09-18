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18 Eylül 2017 11:05

Muz bahçesinde bulunan cesedin katil zanlısı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde muz bahçesinde başından tabancayla vurularak öldürülen kişinin cinayet zanlısı 4 gün sonra jandarma tarafından yakalandı.

Muz bahçesinde bulunan cesedin katil zanlısı yakalandı

18 Eylül 2017 11:05


Edinilen bilgiye göre, Alanya’ya bağlı Kargıcak Mahallesi’nde 4 gün önce sabah yoldan geçenler, muz bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Recep Ünal’a (30) ait olduğunu ve kafasından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ünal’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Araştırmayı derinleştiren jandarma, elde edilen tüm delilleri tek tek inceleyerek Ünal’ın katilinin Ercan K. (31) olduğu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ercan K.’yı dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ercan K. ‘Silahla adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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