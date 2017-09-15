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15 Eylül 2017 15:08

Muz bahçesinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde muz bahçesinde bir kişi, kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.

Muz bahçesinde ölü bulundu

15 Eylül 2017 15:08

Cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma, şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, Alanya’ya bağlı Kargıcak Mahallesi’nde sabah yoldan geçenler, muz bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Recep Ünal’a (30) ait olduğunu ve kafasından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ünal’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma, şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.




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