Muz bahçesinde ölü bulundu

Cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma, şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya’ya bağlı Kargıcak Mahallesi’nde sabah yoldan geçenler, muz bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Recep Ünal’a (30) ait olduğunu ve kafasından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ünal’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma, şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.