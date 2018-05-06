Müzayedeyle 165 kilogram kedi köpek maması toplandı

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘sokakta sahipsiz hayvan kalmasın’ sloganıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak sokak hayvanları için başlattığı festival, ‘Barınakta Şenlik Var’ adıyla Ziya Gökalp Kent Parkı’nda düzenlendi.

Şenlikte Antalya’nın dört bir yanından hayvan dostları, hayvan hakları savunucuları ve bu alanda faaliyet gösteren dernekler biraraya geldi. Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Devrim Demirel’in sanat yönetmenliğini ve koordinatörlüğünü üstlendiği şenlik birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Sevgisizliği kabul etmiyoruz

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatçı Demirel’e organizasyon için teşekkür etti. “Biz size geliyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen mahalle buluşmalarında en netameli konulardan bir tanesinin sokak hayvanları oluğunu belirten Başkan Uysal, “Çok seven komşularımız var çok korkan komşularımız da var. Sevmek kaydıyla korkuyu anlayabiliyoruz ama Muratpaşa’da sevmemeyi kabul etmiyoruz” diye konuştu. Barınakta Şenlik Var adıyla düzenlenen sokak hayvanları festivalinin asla basit bir yerel yönetim organizasyonu olmadığını aktaran Başkan Uysal, “Burada bir uygarlık standardını şehrimizin ana yaşam şekli haline getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Artırma mamayla oldu

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından konserlerle devam eden şenlikte arttırmaların sadece kedi köpek maması üzerinden yapıldığı müzayede düzenlendi. Müzayedede, aralarında Başkan Uysal’ın öykü kitabı Lavinya’nın Aşkla İmtihanı, yazar Ahmet Ümit’in özel imzaladığı son kitabı Kırlangıç Çığlığı, Belediye Başkan Yardımcısı şair Ferruh Tunç’un Bir Cümle Olmaya Geldim, Antalya’nın altın sesli çocuğu merhum Necip Nugay’ın kravatının da bulunduğu özel eşyalar, fotoğraflar, tablolar, oyuncaklar mama üzerinde açık arttırmayla satışa çıktı.

Müzayede sonucunda Muratpaşa’daki sokak hayvanları için 165 kilogram mama toplandı. Toplanan mamalar Muratpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sokak hayvanlarına ve barınakta yaşayan hayvanlara ulaştırılacak.