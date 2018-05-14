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14 Mayıs 2018 11:31

Müze Konseptli Cami ibadete açıldı

Döşemealtı Belediyesi tarafından projelendirilen Türkiye’nin ilk müze konseptli merkez camisi olma özelliğiyle ön plana çıkan Hacı Ramazan Altun Merkez Cami ibadete açıldı.

Müze Konseptli Cami ibadete açıldı

14 Mayıs 2018 11:31


Hacı Ramazan Altun Müze Konseptli Merkez Cami özellikleri itibariyle İlçenin ilk 4 minareli merkez camisi olmasının yanısıra, Selçuklu ve Osmanlı dönemi ile günümüz mimarisinin bir kompozisyon içerisinde uygulandığı Türkiye çapında örnek bir eser oldu. Temeli devlet-vatandaş işbirliğiyle atılan daha sonra inşaatı Döşemealtı Belediyesi’ne devredilen 2 bin 500 kişilik Hacı Ramazan Altun Camisi ibadete açıldığı ilk gün vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, cami açılışına gelen ilçe protokolüne ve vatandaşlara bilgi verdi.


Döşemealtı’na önemli bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Genç, “Kent kültürünü yaşatan simgeler vardır, Avrupa’da meydanlar, kiliseler, kadetraller var ülkemizde de camilerimiz ve meydanlarımız ön plandadır. Biz de ilçemizin simgesi olması amacıyla Müze Konseptli Merkez Cami’yi projelendirip hizmete açtık. Bu camiye gelenler geçmişin izlerini görebilecekleri gibi günümüz mimarisinin en güzel örnekleriyle karşılaşacaklar. 2014 Yerel seçimlerinden önce söz verdiğim kent meydanından sonra şimdi de merkez camimizi ilçemize kazandırmış olduk” dedi.




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