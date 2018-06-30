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30 Haziran 2018 15:50

Müzisyenin kamp yaptığı yerin yakın bölgesinde ceset bulundu

Antalya’da kaybolan müzisyen Metin Kor’un, kamp yaptığı alanın yakın bir bölgesinde üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu.

Müzisyenin kamp yaptığı yerin yakın bölgesinde ceset bulundu

30 Haziran 2018 15:50


İstanbul’dan 20 Haziran’da geldiği Kaş’ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası’ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve Metin Kor’dan (43) bir daha haber alınamadı. Kor’un bulunması için bölgede yapılan çalışmaların 7’nci gününde, kamp alanına yakın Subaşı Yaylası’nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin kime ait olduğunu araştırmak üzere bölgeye olay yeri inceleme ve jandarma ekipleri yönlendirildi.




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