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25 Mayıs 2018 13:03

Müzisyenlere duruş ve egzersiz eğitimi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Antalya Devlet Konservatuvarı işbirliği ile Müzisyenlerin kas-iskelet sistemi problemleri ve ağrılarına yönelik duruş ve egzersiz eğitim etkinliği düzenlendi.

Müzisyenlere duruş ve egzersiz eğitimi

25 Mayıs 2018 13:03


Etkinlikte müzisyenlerin karşılaştığı kas-iskelet sistemi problemlerini tanımlayan Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, performans sonrası ağrıların normal olmadığını vurgulayarak senfoni sanatçılarının yorgunluk, uyku, kas-iskelet problemleri ve performans ilişkisi üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Fizyoterapist Neriman Temel Aksu, profesyonel müzisyenlerde tespit edilen kas-iskelet sistemi problemleri ve ağrılarını araştırdıkları çalışmanın verilerini sunarak müzisyenlerin duruşundaki bozulmaya dikkat çekti.


Postür (duruş) eğitimi ve egzersizlerle müzisyen postüründe ağrıların oluşmaması için hizalanmanın önemine değinen Fizyoterapist Alime Büyük Gönen’in yaptırdığı egzersizlerle son bulan etkinliğe Antalya Devlet Senfoni müzisyenleri ve Antalya Devlet Konservatuvarı müzisyenleri büyük ilgi gösterdi. Müzisyenlerde yapılan bu çalışmanın omurga analizlerinin Amerika, Almanya ve Bakü’deki kongrelerde sunulacağı bildirildi.




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