Nakilli çocuklar yeni yılı kutladı

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Bölümü’nde tedavi gören çocuklar, yeni yıl partisinde eğlenceli anlar yaşadı.

Hastane Kompleksi, Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölümü’nde tedavi gören ve iyileşen çocuklar, düzenlenen yeni yıl partisinde bir araya geldi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, aileleriyle böyle bir etkinlikte olmanın tadını çıkardı. Bölüm hekimleri ve hemşirelerinin yanı sıra hastane çalışanlarının da katıldığı partide çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocuklarının hastanede tedavi görmelerine rağmen yeni yıla böyle bir partiyle girmelerine vesile oldukları için teşekkür eden aileler, “Yeni yılı hastanede karşılayacağız. Ama hastanenin düzenlediği bu etkinlikle, çocuklarımızla eğlenceli anlar yaşadık. Bize bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.