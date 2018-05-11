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11 Mayıs 2018 14:10

Namık Karamancı Fen Lisesi Erasmus Projesi ortaklarını ağırlıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesi Namık Karamancı Fen Lisesi Erasmus+ KA projesi kapsamında Letonya, Polonya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Portekiz’den gelen 13 öğretmen ve 28 öğrenciyi ağırlıyor.

Namık Karamancı Fen Lisesi Erasmus Projesi ortaklarını ağırlıyor

11 Mayıs 2018 14:10


Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi Erasmus+ KA projesi kapsamında Letonya, Polonya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Portekiz’den gelen 13 öğretmen ve 28 öğrenciyi ağırlıyor. “ICT: Active Learning and Teaching-Inspiring, Challenging, Terrific” isimli Erasmus+ KA projesi ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hasan Kökçü, “2016 yılında uygulamaya başladığımız projemizin ilk öğrenci çalışma toplantısına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Okulumuzdan 2 öğretmenimizin koordine ettiği proje toplantısında 28 öğrencimiz de konuk öğrencilere ev sahipliği yapmakta” dedi.


Proje toplantısına katılan Namık Karamancı Fen Lisesi öğrencileri, “Bu proje sayesinde hem bilim ve iletişim becerilerimizi hem de sosyal ve iletişim becerilerimizi arttırma fırsatı bulduk. Bu hafta kişisel gelişimimiz için önemli olan pek çok etkinliğe ve çalışmaya katılmaktayız. Bize yeni arkadaşlar edinme fırsatı sağlayan okulumuza ve proje sorumlusu öğretmenlerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.




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