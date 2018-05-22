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22 Mayıs 2018 09:40

Narkotik Eğitim Tırı Alanya’da

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırlanan Narkotik Eğitim Tırı Antalya’nın Alanya ilçesine park etti.

Narkotik Eğitim Tırı Alanya’da

22 Mayıs 2018 09:40


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak Türkiye turuna çıkan ve Alanya’ya gelen Narkotik Eğitim Tırı’nın içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Hükümet Meydanı’nda halkın yoğun ilgi gösterdiği tırda görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgiler verdi. Ziyaretçi akınına uğrayan Narkotik Eğitim Tır’ından vatandaşlar ve gençler oldukça memnun olduğu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.




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