Madde kullanımı ve bağımlılık ile ilgili doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekmek, gençleri, ebeveynleri, eğitimleri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce dizayn edilen ‘Narkotik Eğitim Tırı’nın sergi açılış etkinliği gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde gerçekleşen sergiye, Vali Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Müftüsü Osman Artan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Esnaf Sanatkalar Odalar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan dere ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul’da ‘Hedef Olma, Hedefsiz Kalma’ projesi kapsamında hazırlanan eğitim tırı’nın içerisinde bulunan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranla vatandaşlara uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri anlatıldı.

“Bağımlılığı terör gibi görüp topyekun mücadele etmeliyiz”

Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, toplumda uyuşturucuyla mücadeleye karşı duyarlılığı arttırmak, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla tırın bir hafta kentte hizmet vereceğini ifade etti. Son dönemde bağımlılıkla mücadele konusunda hükümetin çok büyük gayretlerinin olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, “Uyuşturucuya erişimi engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bağımlı vatandaşların tedavisi için de birçok uyuşturucuyla mücadele kurumu hizmete açıldı. Tedaviden sonra bu vatandaşları takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı tekrar eski hale dönme ihtimali olduğu için rehabilite ediyoruz. Gençlere yönelik mesleki kurslar veriyoruz. Antalya’da ihtiyaç olan pastacılık, aşçılık, kuaförlük gibi mesleklere yönlendiriyoruz. Kursların ardından da bir işe yerleştiriyor ve bu iş yerlerinde de takiplerini yapıyoruz. Bağımlılığı bir terör gibi görüp topyekun mücadele etmeliyiz. Aksi takdirde başarılı olamayız” dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise vatandaşların uyuşturucu sorununa karşı farkındalığı arttırmak için tırın Antalya’ya getirildiğini belirterek, “Tırda, vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını ve uyuşturucu kullanan bir kişinin yaşadığı sorunları gösteriyoruz. Emniyet ve jandarmayla birlikte bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.