Natalia Vodianova'dan Türk kadınlarına övgü

Kadınları bilinçlendirme kampanyalarıyla tanınan hayırsever Natalia Vodianova'nın ev sahipliğinde düzenlenen “Let's Talk”(Hadi konuşalım) etkinliği Antalya'nın Kemer ilçesindeki Maxx Royal Otel'de başladı. BM İyi Niyet Elçisi Rus süper model Vodianova, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Etkinlik hakkında bilgiler veren Vodianova, birçok ülkeden gelen temsilcilerle kadınların ön yargılar nedeniyle yaşadıkları sorunları anlamak, aşmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

"Deneyimler paylaşılıyor"

Türkiye'deki sorunlarla ilgili Türk yetkililerden, aktivistlerden, kanun yapıcılardan bakanlık seviyelerinde ve sahada çalışanların hikayelerini paylaştıklarını aktaran Vodianova, "Bunları konuşarak, tartışarak kadınlara daha geniş, daha özgür bir alan oluşturmaya ve özellikle kadın sağlığı konusundaki ön yargıları yıkmak ve daha anlayışlı bir toplum oluşturmak ve birlikte çalışmak için buradayız. O yüzden bunları konuşarak, birbirimize anlatarak, öğrenip, deneyimlerimizi paylaşacağız" diye konuştu.

"Türk kadınlarına övgü"

Türkiye'deki kadınlardan çok etkilendiğini ve etkileyici bulduğunun altını çizen Natalia Vodianova, "Türk kadınlarını zaten çok etkileyici buluyordum, Zeynep hanımın hikayesini beni iyice etkiledi. BM nüfus fonunun bağlantılarıyla, bir ortaklığıyla birlikte çalışıyoruz bugün. Onların sayesinde bir araya getirdiğimiz kadın aktivistlerle biz aslında bu değişimi başlatıyor ve yapabiliyoruz. O yüzden onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Bu kadınlara örneklerden en güzeli Dilek Sabancı hanımefendi. Kendisine özellikle özel ihtiyacı olan kadınlar için yaptığı çalışmalardan dolayı özel ödül vereceğiz. Special olimpiks ödülü, mental olarak ihtiyaçları olan olimpiyatlara yönelik katkılarından dolayı Dilek Sabancı'ya ödül vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Okuma yazma bilmeyen kadın kendini koruyamıyor"

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüsü, Türk manken Azra Akın, küçük yaşta eğitimin çok önemli olduğunun altını çizerek, çoğu bölgede kadınlarının okuma yazma bilmemesinden yakındı.

Okuma yazma bilmeyen kadınlarının kendilerini koruyamadığını dile getiren Akın, "Hem kendi vücutlarını bilmiyorlar. Sağlıkla ilgili hizmet bulabilmek, aramak gerçekten çok zorlaşıyor. O yüzden erken eğitim, çocuklar için, kendilerini kabul etmeleri için, başkalarına saygı duymak için, kendilerine saygı duymaları için çok önemli. Ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü o zaman daha az hata yapıyorlar. Her şeyin doğal olduğunu öğreniyorlar. İnşallah bu konu ile ilgili bir değişim olur" dedi.

"Her insan eğitime erişsin"

35 haftalık hamile birisi olarak mülteci ve Türk kadınlarla güzel bir proje yaptıklarını hatırlatan Azra Akın, "Sağlıklı gebelik için nefes çalışmaları yaptık. Egzersizler öğrendik. Bu konuda bilgi edindik. Onlarla konuşurken, onlar kendi tecrübelerini anlattılar bana, ben de onlara. Benim için tabi ki bir ilkti. Sağlıklı gebelikle ilgili çok şey aslında öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de öğrendikçe seçeneklerim ve tercihlerim olduğunu anlıyorum. Bu da çok önemli bir şey. Ben istiyorum ki her insan eğitime erişsin. Bu onların en doğal hakkı. Tabi ki hamile de kalınca farklı duygulara giriyorsunuz. Ne zaman ben onunla bazı konuları konuşabilirim ve konuşmalıyım. Onlar geliyor şimdi aklıma. Natalia'nın 5 çocuğu var ve bu konuda tecrübeli. Çok ilham verici birisi. Tabi ki mülteciler çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Alıştıkları ortamdan kopuyorlar. Bu hiç kolay bir şey değil. Bilmediğimiz bir şey hakkında yorum yapmak iyi bir şey değil. Hepimizin başına gelebilir" ifadelerine yer verdi.