Neşet Ertaş heykeli açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Neşet Ertaş heykelini vefatının 6'ncı yıl dönümünde, Kızılarık Mahallesi'nde büyük halk ozanın adını taşıyan parka yerleştirecek. Kaidesiyle birlikte yaklaşık 3.5 metre yüksekliğindeki heykelde Ertaş, saz çalarken tasvir ediliyor.

Muratpaşa Belediyesi, Yaşar Kemal'in “Bozkırın tezenesi” şeklinde anlattığı, hak ozanı Türk halk müziği sanatçısı, abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş'ı vefatının 6'ncı yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anacak. Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Yöreler Renkler Festivali kapsamında gerçekleştirilecek anma programı, 25 Eylül Salı saat 17.00'de Kızılarık Mahallesi'nde Ertaş'ın adını taşıyan parkta başlayacak.

Parkta, saz çalarken tasvir edilen Neşet Ertaş heykelinin açılışı gerçekleştirilecek. Kaidesiyle birlikte yaklaşık 3.5 metre yüksekliğindeki heykel Muratpaşa Belediyesi'nin heykel atölyesinde yapıldı. Özgün bir form olarak tasarlanan heykel yaklaşık 3 aylık bir süreçte ortaya çıktı.

Açılışın ardından saat 20.00'de Muratpaşa Kent Meydanı'nda Yöreler Renkler Festivali'nde düzenlenecek İç Anadolu gecesiyle Ertaş'ı anma programı devam edecek. Gecede müzisyen ve bağlama sanatçısı Cengiz Özkan ve Kırşehirli keman üstadı ve bozlak ustası Birol Ertaş sahne alacak.