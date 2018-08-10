Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 14:32

Nesli tehlike altındaki alageyikler görüntülendi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı’nda nesli tehlike altındaki alageyikler görüntülendi.

Nesli tehlike altındaki alageyikler görüntülendi

10 Ağustos 2018 14:32


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6’ncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı’nda nesli tehlike altındaki alageyikler ilk kez yakından görüntülendi. Alageyikler, tabiat ve yaban hayatı fotoğrafçısı Ali Şenel tarafından fotoğraflandı.


‘Kaybolmadan Keşfet’ isimli fotoğraf projesi kapsamında Türkiye’nin yaban hayatını belgelemek için yola çıkan Ali Şenel, Düzlerçamı YHGS ve Termesos Milli Parkı civarında bu güzel canlıları görüntüledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç