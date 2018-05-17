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17 Mayıs 2018 11:39

Nesli tükenen kuşa dernek başkanı sahip çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Sağlık Turizmi Şirketleri Acenteleri Derneği (STADER) Başkanı İbrahim Halil Temel, iş yerinin bahçesinde kedinin saldırdığı nesli tükenmek üzere olan Hint gölet balıkçıl kuşuna sahip çıktı.

Nesli tükenen kuşa dernek başkanı sahip çıktı

17 Mayıs 2018 11:39


Alanya’nın Oba Mahallesi’nde STADER Başkanı İbrahim Halil Temel, iş yerinde otururken bahçesinde kedinin bir hayvana saldırdığını fark etti. Temel, dışarı çıkarak kediyi kovunca farklı bir kuş türüyle karşılaştı. İnternet üzerinden araştırma yapan Temel, kuşun nesli tükenmek üzere ve Türkiye’de nadir görülen Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendi. Pet shop işi ile uğraşan kardeşi Deniz Temel’i arayan İbrahim Temel kardeşinden daha fazla bilgi edindi ve kuşu veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontrolün ardından kuşun ayaklarında ve kanatlarında problem olduğu belirlendi. İbrahim Temel, bunun üzerine kuşu Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etmek üzere yola çıktı.




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