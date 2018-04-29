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29 Nisan 2018 17:32

Nevşehirspor son dakika golüyle 3. Lig’e yükseldi

Nevşehirspor, Antalya’da oynanan maçta Ödemişspor’u son dakikada attığı golle 3-2 yenerek TFF 3.

Nevşehirspor son dakika golüyle 3. Lig’e yükseldi

29 Nisan 2018 17:32

Lig’e çıktı. Maçtan sonra futbolcular 3. lige çıkmanın sevincini doyasıya yaşadılar.


Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) gruplarını birinci tamamlayan Nevşehirspor ile Ödemişspor Antalya Üniversitesi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Nevşehirspor henüz 2. dakikada Hakan Doğan’ın ayağından bulduğu golle öne geçti. Ödemişspor, ilk yarıda yakaladığı net pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 1-0 sona erdi.


Maçın ikinci yarısına Ödemişspor hızlı başladı. 50. dakikada Mustafa Acun takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Ödemişspor, 55. dakikada Alex Kore’nin ceza alanı dışından attığı golle mücadele de 2-1 öne geçti. Mücadelenin 68. dakikasında Nevşehirspor’un kullandığı uzun taç atışında ceza alanı içerisinde Nwogba’nun kafa vuruşu ağlara gitti ve maçta 2-2 beraberlik sağlandı. Maçta 90+3’üncü dakikada Nevşehirspor’da sol kanatta yapılan ortayı ceza alanı içerisinde önünde bulan Furkan Yıldırım topu ağlara göndererek takımını TFF 3. Lig’e çıkardı. Maçın ardından Nevşehirsporlu takım ve yöneticileri saha içerisinde büyük sevinç yaşadı.



Maç sonrası sevincini takımla birlikte sahada yaşayan ve 13 senedir şampiyonluğa hasret olduklarını ifade eden Başkan Salih Dirikoç, “Tüm Nevşehir’e, Türkiye’ye buradan selam olsun. Şampiyon Nevşehir” dedi.


Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ise, “Şampiyonluk camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sezon başından beri bu hedef için çok çalıştık. Oyuncularım şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Maçta yenik duruma düştük ama bunu kabul etmeyerek geri döndük. Şampiyon olarak camizamıza verdiğimiz sözü tuttuk. Ne mutlu bize” diye konuştu.


Ödemişspor bu maçtan önce 1. turda Serik Belediyespor’a 5-0, Nevşehirspor ise Kırşehirspor’a 1-0 mağlup olmuştu.




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